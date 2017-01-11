ثلاثة أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

يدخل اليوم الأربعاء 11 من يناير، ثلاثة أسرى من الضفة أعواماً جديدة في سجون الاحتلال بينهم اثنان محكومان بالسجن المؤبد وهم:

الأسير عمار عبد الرحمن الزبن (42 عامًا) من مدينة نابلس المحكوم بالسجن المؤبد 26 مؤبدًا بعد اتهامه بالعضوية في مجموعة تابعة لكتائب القسام مسئولة عن تنفيذ سلسلة من العمليات ضد الاحتلال، ومنها عمليتان استشهاديتان عام 1997 في القدس أدت إلى عشرات القتلى والجرحى في صفوف المستوطنين.

واعتقل الزبن أثناء عودته من الأردن عام 1998 على معبر الكرامة، وأمضى ثلاثة أشهر في التحقيق دون أن تعرف عائلته أي معلومات عنه، وهو أول من هرب نطفة من داخل السجون ورزق بابنيه سفراء الحرية مهند عام 2012، وصلاح الدين عام 2014.

والأسير عمار سعيد أحمد سعيد (45 عامًا) من مدينة نابلس المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 1998، وأمضى في سجون الاحتلال 19 عامًا.

والأسير نبيل يوسف محمد أبو الغلاسى (48 عامًا) من مدينة الخليل المحكوم بالسجن 23 عامًا ومعتقل منذ عام 2000، وأمضى في سجون الاحتلال 17 عامًا.