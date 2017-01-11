الاحتلال يعتقل 24 مواطناً بمداهمات في الضّفة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الأربعاء حملة اعتقالات واسعة في مناطق مختلفة من الضفة المحتلة طالت 24 مواطناً .

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس واعتقلت اللواء طلال دويكات عضو المجلس الثوري لحركة فتح، والشاب مراد حميدان من مخيم بلاطة .

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة تقوع قرب بيت لحم واعتقلت عدد من المواطنين عرف منهم الشاب الجريح عمار ياسر العمور، وبراء وخليل ولؤي وسفيان وسليمان العمور، وقصي محمود العمور إضافة إلى الشاب مؤيد محمد حسن حميد، وسامي علي صباح، وعبد الله يوسف البدن، ومأمون سليم صباح .

وأشارت المصادر أن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم نور شمس قرب طولكرم واعتقلت المواطن إبراهيم فياض، وإسلام الفودة، ونايف أبو الرب، ومصعب صباغ، إضافة إلى اعتقال الشاب علي الريماوي من بيت ريما برام الله .

وقالت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة مواطنين آخرين لم تعرف هويتهم، وتم نقل جميع المعتقلين إلى جهات مجهولة .