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الاحتلال يكشف عن منطاد ذكي لجمع المعلومات الاستخباراتية

الثلاثاء 10 يناير 2017 09:31 م بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يكشف عن منطاد ذكي لجمع المعلومات الاستخباراتية

قناة الأقصى - وكالات

كشف جيش الاحتلال الصهيوني، اليوم الثلاثاء، عن ما أسماه "المنطاد الذكي لجمع المعلومات الاستخباراتية".

وبحسب زعم الاحتلال، فيُعتبر المنطاد أحدث منطاد مراقبة صهيوني، ومن المميزات الجديدة والمُحسنة فيه أنه يسمح بجمع معلومات استخباراتية دقيقة مُستندة لصور عالية الدقة وتتبع أهداف مُتحركة وثابتة على حدٍ سواء.

وأفادت المصادر العبرية، بأن الشركة المُصنعة هي شركة RT، حيث طورت منطاد (Skystar 110) الذكي الذي تستخدمه القوات البرية التابعة للجيش الصهيوني أثناء عملياتها.

يُشار الى أن جيش الاحتلال لم يمتلك أي نسخة حتى الآن من هذا المنطاد حسب ما قالته شركة RT، لكن عدد من الدول الأجنبية أعربت عن رغبتها في امتلاك مثل هذا النوع من المناطيد.

المنطاد الجديد هو أصغر حجماً من النوع السابق والمُوجود حالياً ضمن الخدمة في جيش الاحتلال ويعمل على الحدود مع قطاع غزة وعلى الحدود مع لبنان.

وعن وزن المنطاد، فلا يزيد وزنه عن (6) كغم، ويستطيع التقاط صور من ارتفاع (5 كم) و(500) متر لمدة 8 ساعات، وقادر على تحديد الأهداف خلال النهار والليل، وعلى قراءة الخرائط الرقمية.

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