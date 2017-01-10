الاحتلال يُسلم أقارب الشهيد قنبر "الغاء إقامات في القدس ومعاملة لم الشمل"

قناة الأقصى - القدس المحتلة

سلمت سلطات الاحتلال عصر اليوم الثلاثاء قرارات "إلغاء حق الإقامة وإلغاء معاملة لم الشمل" لعدد من عائلة الشهيد فادي أحمد قنبر 28 عاماً منفذ عملية الدهس في مستوطنة "أرمون هنتسيف" المقامة على أراضي قرية جبل المكبر.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل عائلة الشهيد فادي القنبر في قرية جبل المكبر وسلمت قرارات "إلغاء حق الإقامة وإلغاء معاملة لم الشمل" لمجموعة من أفراد العائلة بقرار من وزير الداخلية أرييه درعي، واستدعتهم للحضور الى وزارة داخلية الاحتلال، لكل من:

منوة القنبر – والدة الشهيد فادي- قرار" إلغاء حق الإقامة في القدس"

سهى القنبر – شقيقة الشهيد قرار "إلغاء حق الإقامة في القدس".

مراد عويسات- زوج سهى القنبر- قرار "إلغاء معاملة لم الشمل"، إضافة إلى إلغاء معاملة لم الشمل والإقامة لنجليهما (نغم 11 عاماً- وديع 17 عاماً).

ضياء عويسات 21 عاماً – نجل هند القنبر شقيقة الشهيد- قرار"إلغاء معاملة لم الشمل والإقامة".

منال القنبر- زوجة سامي شقيق الشهيد- قرار "إلغاء معاملة لم الشمل والإقامة".

أحمد حسين القنبر – ابن عم الشهيد-

محمد حسين القنبر- ابن عم الشهيد-

صلاح حسين القنبر- ابن عم الشهيد-.

زكريا حسين القنبر - ابن عم الشهيد-

يونس حسين القنبر- ابن عم الشهيد-.

كما استدعت هند القنبر- شقيقة الشهيد- للحضور الى الداخلية دون تسليمها أي قرار.

كما استدعت سلطات الاحتلال أربعة من أولاد ابن عم الشهيد للحضور الى الداخلية الشهر القادم.