الشيخ خليل ينفي مزاعم حكومة التوافق ويتهم السلطة بعرقلة حل مشكلة الكهرباء

قناة الأقصى - غزة

نفى نائب رئيس سلطة الطاقة فتحي الشيخ خليل، مساء اليوم الثلاثاء، ما قاله مجلس وزراء حكومة التوافق حول دعم كهرباء غزة بمليون شيكل, مؤكدًا أن الفصائل الفلسطينية شهدت بالإيجاب لمهنية وعمل شركة التوزيع.

واتهم الشيخ خليل خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة، رئيس سلطة الطاقة السابق عمر كتانة بأنه المسؤول عن أزمة الكهرباء في القطاع .

يشار إلى أن رئيس وزراء حكومة التوافق رامي الحمد الله قد أصدر مرسوماً بإحالة رئيس سلطة الطاقة برام الله عمر كتانة للتقاعد اليوم.

وشدد الشيخ خليل في المؤتمر الصحفي على أن السلطة الفلسطينية تعرقل تنفيذ مشروع خط "161", مشيرًا إلى أن وزارة الطاقة التركية أعلنت اكتمال خطة تحسين وضع الكهرباء في قطاع غزة.

وقال الشيخ خليل "ما تبدل هو زيادة الاحتياج وليس نقص كمية الكهرباء المُنتجة خلال فصل الشتاء، والقطاع يحتاج 470 ميجاوط حاليًا".

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