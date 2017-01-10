جرافات الاحتلال تهدم 8 منازل في قلنسوة

قناة الأقصى - الداخل المحتل

هدمت جرافات الاحتلال بحماية قوات كبيرة من الشرطة، اليوم الثلاثاء، 9 منازل في مدينة قلنسوة داخل أراضي عام 1948، وذلك بذريعة البناء غير المرخص.

وتعود المنازل التي هدمت، بحسب موقع "عرب 48" لكل من: عميد خديجة، وآدم كمال، وأحمد خطيب، وحسونة مخلوف، وفهد مخلوف.

وكانت قوات كبيرة من الشرطة الصهيونية ترافقها جرافات الهدم قد داهمت قلنسوة، صباح اليوم، لتنفيذ هدم 10 منازل في المنطقة الواقعة شمال غرب المدينة.

وتجمهر العديد من الأهالي في المنطقة في محاولة للتصدي للجرافات والآليات ومنع الهدم، غير أن قوات الشرطة منعت الأهالي من الاقتراب من المنطقة، واعتقلت شابا في أعقاب اندلاع مواجهات بين الشرطة والأهالي.

وقد أعلنت لجنة المتابعة العربية خلال اجتماع طارئ عُقد بعد ظهر اليوم في بناية بلدية قلنسوة الإضراب الشامل غداً الأربعاء احتجاجاً على عمليات الهدم.

وأعلنت لجنة المتابعة تبني ملف المنازل التي هدمت في قلنسوة، ودعا رئيس لجنة المتابعة إلى الوقوف إلى جانب أصحاب المنازل المهدومة والتصدي لهذا المخطط العنصري الذي يستهدف كل مواطن عربي في الداخل المحتل بشكل واضح.