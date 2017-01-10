أبو عبيدة: محاولات اللمز بأنفاق المقاومة لن تنطلي على شعبنا

قناة الأقصى - غزة

قال "أبو عبيدة" المتحدث باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكري المسلح لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن محاولات اللمز بالمقاومة وأنفاقها لن تنطلي على شعبنا.

وأضاف أبو عبيدة في تغريدات له على حسابه الرسمي عبر "تويتر"، الثلاثاء، أن هذه المحاولات باللمز بالمقاومة وأنفاقها للتغطية على جريمة المشاركة في حصار غزة وخنقها الذي يستهدف أساسا رأس المقاومة.

وأكّد أن المقاومة قدمت سيلاً من التضحيات في سبيل قيامها بواجب الإعداد وبناء الأنفاق التي أذهلت العدو وأفشلت نظرياته الأمنية والعسكرية، مشددا أن الأنفاق هي أبدع وأعظم ما أنتجته عقلية وإرادة المقاومة الفلسطينية في وجه الترسانة العسكرية الصهيونية والحصار الظالم على غزة.

وغرّد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي على هاشتاج (#انفاقنا_قلاعنا) ردا على تطاول تلفزيون السلطة "تلفزيون فلسطين" أمس الإثنين، ووزير العمل بحكومة الحمدالله على أنفاق المقاومة والزج بها في أزمة الكهرباء التي يشهدها القطاع منذ سنوات.

وعرض تلفزيون فلسطين حلقة حول أزمة الكهرباء، حيث ظهر عنوان الحلقة بما يتساوق مع مزاعم الاحتلال "غزة تعيش في ظلام.. والأنفاق مُضاءة" في محاولة للمز بأنفاق المقاومة وتحريض الشعب الفلسطيني ضدها.

يذكر أن قطاع غزة يشهد أزمة انقطاع للتيار الكهربائي منذ 10 سنوات، بعد قصف الاحتلال لمحطة التوليد الوحيدة، علاوة على عدم وفاء حكومة الحمدالله بالتزاماتها تجاه القطاع وفرض ضرائب على دخول الوقود الخاص بتشغيل محطة الكهرباء.