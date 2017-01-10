  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

محاولات للتغطية على جريمة المشاركة في حصار غزة

أبو عبيدة: محاولات اللمز بأنفاق المقاومة لن تنطلي على شعبنا

الثلاثاء 10 يناير 2017 01:45 م بتوقيت القدس المحتلة

أبو عبيدة: محاولات اللمز بأنفاق المقاومة لن تنطلي على شعبنا

قناة الأقصى - غزة

قال "أبو عبيدة" المتحدث باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكري المسلح لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن محاولات اللمز بالمقاومة وأنفاقها لن تنطلي على شعبنا.

وأضاف أبو عبيدة في تغريدات له على حسابه الرسمي عبر "تويتر"، الثلاثاء، أن هذه المحاولات باللمز بالمقاومة وأنفاقها للتغطية على جريمة المشاركة في حصار غزة وخنقها الذي يستهدف أساسا رأس المقاومة.

وأكّد أن المقاومة قدمت سيلاً من التضحيات في سبيل قيامها بواجب الإعداد وبناء الأنفاق التي أذهلت العدو وأفشلت نظرياته الأمنية والعسكرية، مشددا أن الأنفاق هي أبدع وأعظم ما أنتجته عقلية وإرادة المقاومة الفلسطينية في وجه الترسانة العسكرية الصهيونية والحصار الظالم على غزة.

وغرّد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي على هاشتاج (#انفاقنا_قلاعنا) ردا على تطاول تلفزيون السلطة "تلفزيون فلسطين" أمس الإثنين، ووزير العمل بحكومة الحمدالله على أنفاق المقاومة والزج بها في أزمة الكهرباء التي يشهدها القطاع منذ سنوات.

وعرض تلفزيون فلسطين حلقة حول أزمة الكهرباء، حيث ظهر عنوان الحلقة بما يتساوق مع مزاعم الاحتلال "غزة تعيش في ظلام.. والأنفاق مُضاءة" في محاولة للمز بأنفاق المقاومة وتحريض الشعب الفلسطيني ضدها.

يذكر أن قطاع غزة يشهد أزمة انقطاع للتيار الكهربائي منذ 10 سنوات، بعد قصف الاحتلال لمحطة التوليد الوحيدة، علاوة على عدم وفاء حكومة الحمدالله بالتزاماتها تجاه القطاع وفرض ضرائب على دخول الوقود الخاص بتشغيل محطة الكهرباء.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
1587235b516075_JIPOLHQGEFKMN

حماس: عملية القدس تؤكد فشل محاولات اجهاض الانتفاضة

حماس: لا نستعجل الحرب وإذا اقترب العدو من دماء شعبنا سيفاجأ
حماس انطلاقة

حماس: المقاومة طريقنا لتحرير فلسطين

أبو عبيدة: 29 عاما استطعنا خلالها بناء جيش للوطن

مشعل: المقاومة المسلحة سبيلنا الحقيقي لتحرير فلسطين

الأخبار الرئيسية

منذ ساعتين

حماس: اقتحام مخيم الفارعة والتنكيل بأهله إرهاب منظم
منذ 5 ساعات

الكيان يصادق على موازنة إقامة جدار حول غزة
منذ 4 ساعات

الاحتلال يحكم على طفلتين بالسجن لمدة عام ونصف
منذ 6 ساعات

حملة مداهمات واعتقالات واسعة بمدن الضفة المحتلة
منذ 5 ساعات

جنود الاحتلال يعتدون على مسنة شرق قلقيلية
منذ 9 ساعات

شهيد بمواجهات مع الاحتلال بمخيم الفارعة

مقالات

تركيا .. معنا أم علينا ؟!

تركيا .. معنا أم علينا ؟!

محمود عماد الحديدي
عملية القدس وانتفاضة مستمرة

عملية القدس وانتفاضة مستمرة

إياد القرا
أسباب مشاركة حماس في اجتماع التحضيرية

أسباب مشاركة حماس في اجتماع التحضيرية

د.يوسف رزقة
اللجنة التحضيرية للوطني

اللجنة التحضيرية للوطني

د.يوسف رزقة