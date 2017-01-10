حماس: اقتحام مخيم الفارعة والتنكيل بأهله إرهاب منظم

قناة الأقصى – الأراضي المحتلة

أكد عبد اللطيف القانوع الناطق الإعلامي باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بأن اقتحام الاحتلال لمخيم الفارعة قضاء جنين بالضفة المحتلة، والتنكيل بأهله واعتقال العشرات وقتل الأسير المحرر محمد الصالحي بدم بارد؛ جريمة بشعة، وعمل إرهابي منظم.

وقال القانوع في تصريح صحفي الثلاثاء، إن ذلك دليلا على همجية الاحتلال ووحشيته، مشيراً إلى أنها ما كانت لتتم لولا التنسيق الأمني المتواصل، وتبادل الأدوار بين أجهزة أمن السلطة وجيش الاحتلال.

ودعا السلطة في الضفة إلى إنهاء كل أشكال التنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال وإطلاق سراح المقاومين الفلسطينيين المعتقلين لديها وإطلاق العنان ليد للمقاومة في الضفة للدفاع عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

وشدد على أن هذه الجرائم لن تزيد شعبنا ومقاومته إلا إصرارا على المضي قدما في طريق الجهاد والمقاومة والاستمرار في انتفاضته المباركة دفاعا عن حقوقه وثوابته.