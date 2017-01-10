الاحتلال يدمر خط مياه في الأغوار يستفيد منه 36 عائلة

قناة الأقصى – الأراضي المحتلة

دمرت جرافات الاحتلال الصهيوني، الثلاثاء، خط مياه تستفيد منه 36 عائلة في منطقتي الرأس الأحمر، والحديدية بالأغوار.

وقال رئيس مجلس قروي عاطوف بشار بني عودة، إن جرافات الاحتلال دمرت خط مياه بلاستيكي، طوله 11 كيلو مترا، يمتد من قرية عاطوف، ويستفيد منه 22 عائلة في الرأس الأحمر، و14 في الحديدية.

وأوضح عودة، أن قوات الاحتلال فصلت قبل شهرين بعض أجزاء الخط، وقطعت البعض الآخر، ويأتي تدميره دون سابق انذار.

يشار إلى أن تلك القوات دمرت العام الماضي خطوط مياه في مناطق متفرقة من الأغوار.

وتشتهر بعض تلك المناطق بالزراعة المروية، وبعضها الآخر بتربية المواشي، وتعاني من مضايقات الاحتلال المتكررة.