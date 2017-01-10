الاحتلال يحكم على طفلتين بالسجن لمدة عام ونصف

قناة الأقصى – الضفة المحتلة

أصدرت محكمة عوفر العسكرية، حكماً بالسجن الفعلي لمدة عام ونصف بحق طفلتين من بلده رمون قضاء رام الله، بتهمة محاولة تنفيذ عملية طعن.

وقال مكتب إعلام الأسرى بأن الاحتلال اعتقل الطفلة تسنيم الحلبي في الثامن والعشرين من ابريل العام الماضي، من قرية بت عور غرب رام الله، برفقه الطفلة الأسيرة نتالي عبد العزيز شوخه (15 عاماً)، بعد إطلاق النار عليهما مما أدى إلى إصابة الطفلة شوخه بالرصاص في الظهر والصدر.

وأضاف أن محاكم الاحتلال أجلت محكمة الطفلة الحلبى عدة مرات، إلى أن أصدرت محكمة عوفر، الإثنين، حكماً بالسجن لمدة عام ونصف، على الطفلتين الحلبي وشوخه، بزعم محاولتهما تنفيذ عملية طعن.