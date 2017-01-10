حملة مداهمات واعتقالات واسعة بمدن الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر الثلاثاء حملة اعتقالات شرسة ضد كوادر حركة حماس في بلدة جبع جنوب مدينة جنين شمال الضفة المحتلة عرف منهم سبعة مواطنين بينهم القيادي في حركة حماس نزيه أبو عون.



وقالت مصادر محلية ،إن العشرات من جنود الاحتلال داهموا بلدة جبع في عملية عسكرية واسعة استهدفت حركة حماس حيث اقتحموا منزل القيادي نزيه أبو عون وفتشوا منزله، علما أنه أسير محرر قضى 18 عاما في سجون الاحتلال ولم يمض على خروجه سوى عدة أشهر حيث اعتقلوه ونجله إسلام.



وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال داهمت منزل ابن شقيقه سعيد وجيه أبو عون واعتقلته وفتشت منزله ونكلت بعائلته فجرا.



كما اعتقلت قوات الاحتلال كلا من :عماد كنعان ، وأحمد نمر ملايشة ومحمد ملايشة وأشرف حسن ملايشة ومحمد شنار، واقتحمت منازل كلا من رضوان فشافشة، وباسل غنام وزياد علاونة.



وفي الخليل،داهمت قوات الاحتلال فجر الثلاثاء، بلدة بيت أمر شمال الخليل ومنطقة العديسة التابعة لبلدة سعير شرق المدينة.



وأفاد شهود عيان أن الاحتلال داهم عددا من المنازل وأحدث فيها خرابا وتدميرا وأجرى أعمال تفتيش داخلها.



وفي بلدة بيت أمر اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين يوسف وقصي خليل أبو هاشم، واندلعت مواجهات عنيفة بين شبان البلدة وقوات الاحتلال أثناء اعتقال الشقيقين. وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والمطاط باتجاه منازل المواطنين.



وفي نابلس، اقتحمت دوريات الاحتلال فجر اليوم بلدتي بورين وحواره جنوب نابلس، ونصت حواجز طيارة وأوقفت بعض المارة واستجوبتهم.



وأفادت مصادر محلية، بأن أربع دوريات للاحتلال تواجدت في ساعة مبكرة من فجر اليوم داخل بلدة بورين وفي الحارة الغربية المطلة على الطريق الالتفافي.



وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال فجر الثلاثاء مدينة طولكرم ومخيمها وضاحية شويكة شمال الضفة الغربية واشتبكت مع المواطنين في المخيم.



وقال مراسلنا، إن جنود الاحتلال داهموا ضاحية شويكة قرب مدينة طولكرم وانتشروا في شوارعها ونصبوا حواجز ونفذوا عمليات تفتيش واسعة سيما في محيط مقبرة القرية.



كما داهمت قوات الاحتلال مخيم طولكم ما أدى لاندلاع مواجهات مع المواطنين الذين رشقوا الجنود بالحجارة والزجاجات الفارعة ولاحقوهم في الشوارع والأزقة.



وأطلقت قوات الاحتلال الأعيرة النارية والقنابل الغازية باتجاه المواطنين ما أوقع إصابات بالاختناق بالغاز المسيل للدم