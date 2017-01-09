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الاحتلال يبحث المصادقة على 390 وحدة بالقدس

الإثنين 09 يناير 2017 11:41 م بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يبحث المصادقة على 390 وحدة بالقدس

تبحث ما تسمى بـ"اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء" التابعة لبلدية الاحتلال في القدس يوم الأربعاء، المصادقة على بناء نحو 390 وحدة سكنية استيطانية جديدة، في منطقة شعفاط وسط القدس المحتلة.

وكانت المصادقة على هذه الوحدات تأجلت عدة مرات في الأسابيع الأخيرة، رفعا للحرج لتزامنها مع خطاب سياسي كان قد أعلن عنه جون كيري– وزير الخارجية الأمريكية-، أو التصويت في مجلس الأمن ضد الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967.

ورجحت مصادر عبرية أن تنظر اللجنة اللوائية في جلستها بعد غد الأربعاء 11 ديسمبر/كانون الثاني الجاري، المصادقة على بناء 170 وحدة سكنية في حي "راموت شلومو"، و220 وحدة سكنية في حي "راموت" بالإضافة الى المصادقة على بناء كنيس يهودي وروضة أطفال في الحي نفسه.

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