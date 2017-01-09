حماس تستهجن إدانة تركيا لعملية القدس

استهجنت حركة حماس، موقف رئيس الوزراء التركي علي يلدريم، ونائبه محمد شيمشيك بإدانة عملية جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة التي أسفرت عن مقتل 4 جنود صهاينة وإصابة أكثر من 15 آخرين في جراح مختلفة.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم اليوم الاثنين، إن المقاومة التي يمارسها الشعب الفلسطيني على امتداد أرضه المحتلة هي حق مشروع ومكفول بالقوانين الدولية.

ولفت قاسم إلى أن الإرهاب الحقيقي هو ما يمارسه الاحتلال بحق شعبنا، والمجازر التي يمارسها ضد الفلسطينيين.

وشدد على أن حركة حماس تقدر المواقف التركية الرئاسية والحكومية والشعبية الداعمة للقضية الفلسطينية، ورفض اعتداءات الاحتلال بحق شعبنا وسعيها في رفع الحصار الصهيوني عن قطاع غزة.

وكان رئيس الوزراء التركي محمد شيمشيك أدان أمس، عملية القدس، حيث غرد قائلاً: "مجددا نؤكد إدانتنا لعملية إرهابية جديدة وجديرة بالازدراء في مدينة القدس".