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قشرة البرتقال تبشر بجيل جديد من بخاخات الربو

الإثنين 09 يناير 2017 01:04 م بتوقيت القدس المحتلة

قشرة البرتقال تبشر بجيل جديد من بخاخات الربو

قناة الأقصى - وكالات

بعد دراسة لفيزيائية قشرة البرتقال تحت المجهر، اكتشف باحثون أميركيون أنه عند تقشيرها تنفجر الزيوت الطيارة من القشرة بسرعة تفوق آلاف المرات ما يمر به رواد الفضاء داخل مركبة الفضاء عند الإقلاع.

وتبين لهم أن قطرات هذه الزيوت تنطلق من نقطة البداية بسرعة تصل إلى نحو 35 كيلو مترًا في الساعة، وتخرج في زخات قوية أسرع من قطرات المطر المتساقطة وتتناثر في كل مكان.

ويكون التأثير قويًا جدًا لدرجة أنك إذا ضغطت قشرة برتقالة طازجة أمام شعلة شمعة فسيحترق زيتها ويمتد كلسان لهب يصل طوله إلى عدة سنتيمترات.

وبناء على هذا الاكتشاف، توصل الباحثون بقسم الهندسة بجامعة سنترال كاليفورنيا إلى أن زخات الزيوت المتطايرة تكون غير مستقرة لدرجة أنها تتكسر بسرعة إلى قطرات بطريقة يمكن أن تساعد في ابتكار جيل جديد من بخاخات الربو.

والفكرة -كما يقول العلماء-هي أن هذا التفريغ العالي السرعة للزيوت الطيارة التي بالقشرة والإفراغ الشامل للغدد الزيتية فيها يوحي بأسلوب جديد لوضع كميات صغيرة من الزيوت الطيارة والعطرية داخل البخاخات.

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