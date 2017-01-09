أجهزة السلطة تعتقل 12 مواطناً بينهم أسرى محررون

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

شنت أجهزة السلطة في الضفة الغربية المحتلة، حملة اعتقالات واسعة طالت 12 مواطنا بينهم أسرى محررون من مختلف محافظات الضفة، في حين استدعت اثنين آخرين وذلك على خلفية سياسية ودون أي سند قانوني.

ففي الخليل اعتقل الأمن الوقائي طارق غريب بعد استدعائه للمقابلة، كما اعتقل ذات الجهاز الأسير المحرر صهيب الشروف من منزله في بلدة نوبا الليلة الماضية.

إلى ذلك استدعى وقائي الخليل المواطن عبد الباسط الحروب والد منفذ عملية عتصيون محمد الحروب، فيما استدعت مخابرات السلطة الطالب في جامعة بوليتكنك فلسطين فارس الجبور للمقابلة في مقراتها صباح اليوم، وهو معتقل سياسي سابق.

وفي رام الله اعتقل الأمن الوقائي الطالب في جامعة بيرزيت قسام محمود أبو ربيع بعد اقتحام منزل عائلته في المزرعة الغربية وإطلاق النار في الهواء والاعتداء عليه وعلى والده، ومصادرة أجهزة اللابتوب والهواتف، علماً أنه من المقرر أن يناقش قسام مشروع تخرجه في جامعة بيرزيت هذا اليوم.

في السياق اعتقل جهاز الوقائي في نابلس سامح عبد الهادي، والشيخ خباب مروان الحمد (35 عاماً) بعد مداهمة منزله ومصادرة حاسوبه.

ومن طولكرم اعتقل الوقائي الأسير المحرر نظير محمد نصار بعد اقتحام منزله وتفتيشه ومصادرة جهاز لابتوب، علما بأنه أمضى قرابة 9 سنوات في سجون الاحتلال، فيما اعتقل وقائي قلقيلية الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق لعدة مرات الشيخ ميسره عفانة بعد اقتحام منزله وتفتيشه بصورة همجية ومصادرة هاتفه وهاتف شقيقته.

وفي جنين فاعتقل جهاز الوقائي الأستاذ شادي محمد عيسى الغول بعد مداهمة منزله، كما اعتقل نفس الجهاز كلا من: حسن دهماز، وطارق أبو الرب، ويوسف كميل وحسن كميل من بلدة قباطية.