  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

أجهزة السلطة تعتقل 12 مواطناً بينهم أسرى محررون

الإثنين 09 يناير 2017 12:29 م بتوقيت القدس المحتلة

أجهزة السلطة تعتقل 12 مواطناً بينهم أسرى محررون

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

شنت أجهزة السلطة في الضفة الغربية المحتلة، حملة اعتقالات واسعة طالت 12 مواطنا بينهم أسرى محررون من مختلف محافظات الضفة، في حين استدعت اثنين آخرين وذلك على خلفية سياسية ودون أي سند قانوني.

ففي الخليل اعتقل الأمن الوقائي طارق غريب بعد استدعائه للمقابلة، كما اعتقل ذات الجهاز الأسير المحرر صهيب الشروف من منزله في بلدة نوبا الليلة الماضية.

إلى ذلك استدعى وقائي الخليل المواطن عبد الباسط الحروب والد منفذ عملية عتصيون محمد الحروب، فيما استدعت مخابرات السلطة الطالب في جامعة بوليتكنك فلسطين فارس الجبور للمقابلة في مقراتها صباح اليوم، وهو معتقل سياسي سابق.

وفي رام الله اعتقل الأمن الوقائي الطالب في جامعة بيرزيت قسام محمود أبو ربيع بعد اقتحام منزل عائلته في المزرعة الغربية وإطلاق النار في الهواء والاعتداء عليه وعلى والده، ومصادرة أجهزة اللابتوب والهواتف، علماً أنه من المقرر أن يناقش قسام مشروع تخرجه في جامعة بيرزيت هذا اليوم.

في السياق اعتقل جهاز الوقائي في نابلس سامح عبد الهادي، والشيخ خباب مروان الحمد (35 عاماً) بعد مداهمة منزله ومصادرة حاسوبه.

ومن طولكرم اعتقل الوقائي الأسير المحرر نظير محمد نصار بعد اقتحام منزله وتفتيشه ومصادرة جهاز لابتوب، علما بأنه أمضى قرابة 9 سنوات في سجون الاحتلال، فيما اعتقل وقائي قلقيلية الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق لعدة مرات الشيخ ميسره عفانة بعد اقتحام منزله وتفتيشه بصورة همجية ومصادرة هاتفه وهاتف شقيقته.

وفي جنين فاعتقل جهاز الوقائي الأستاذ شادي محمد عيسى الغول بعد مداهمة منزله، كما اعتقل نفس الجهاز كلا من: حسن دهماز، وطارق أبو الرب، ويوسف كميل وحسن كميل من بلدة قباطية.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال

أسرى فلسطين: 3مليون شيكل غرامات على الأسرى الأطفال خلال 2016
78b766e80f227c30bd30a62c674f55c6

اتهامات لمتنفذين في السلطة بإعاقة إنشاء مطار إنساني بغزة

الاحتلال يحتجز جثامين 7 شهداء بينهم قسامييْن

ثلاثة أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

أسرى فلسطين: 215 عملية قمع للأسرى خلال 2016 أدت لإصابة 80 أسيراً

الأخبار الرئيسية

منذ 21 دقيقة

1500 حالة اعتقال من مدينة الخليل خلال عام 2016
منذ 3 ساعات

أسرى فلسطين: 3مليون شيكل غرامات على الأسرى الأطفال خلال 2016
منذ ساعتين

الاحتلال يحكم على الأسير أبو شاهين بالمؤبد مرتين
منذ ساعتين

الاحتلال يزيل خيمة عزاء الشهيد قنبر في القدس المحتلة
منذ 8 ساعات

300 جندي صهيوني هربوا لحظة تنفيذ عملية القدس
منذ 5 ساعات

حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

مقالات

عملية القدس وانتفاضة مستمرة

عملية القدس وانتفاضة مستمرة

إياد القرا
أسباب مشاركة حماس في اجتماع التحضيرية

أسباب مشاركة حماس في اجتماع التحضيرية

د.يوسف رزقة
اللجنة التحضيرية للوطني

اللجنة التحضيرية للوطني

د.يوسف رزقة
تفوق القيم

تفوق القيم

د.يوسف رزقة