31 حالة اعتقال من الخليل منذ بداية العام 2017

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

أكد مكتب إعلام الأسرى بأن قوات الاحتلال شنت منذ بداية العام الجديد حملة اعتقالات واسعة في أنحاء الأراضي الفلسطينية طالت ما يزيد عن 100مواطن ، تركزت في مدينة الخليل والتي شهدت لوحدها 31 حالة اعتقال من بينها سيدة ونجلتها و 7 أطفال وفتية.

وأوضح إعلام الأسرى بأن قوات الاحتلال واصلت خلال الأسبوع الأول من العام 2017 عمليات اقتحام قرى ومدن الخليل، ومداهمة المنازل وتفتيشها تفتيشا دقيقاً، وقامت بتنفيذ حملة اعتقالات واسعة طالت النساء والأطفال والأسرى المحررين، وشقيقين من عائلة التلاحمة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال أعادت اعتقال عدد من الأسرى المحررين منهم " خلدون عبد القادر محمد اخليل" (30عاما) خلال اقتحام منطقة البياضة في بيت أمر، وأمضى في سجون الاحتلال 3 سنوات، إضافة إلى المحرر "يوسف محمد زعاقيق" (26عامًا) وأمضى (4 أعوام ونصف) في سجون الاحتلال، والمحرر" أنور يوسف عوض" (22 عاما) وهو أسير محرر قضى عامين في سجون الاحتلال .

فيما داهمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال بلده حلحول ، واقتحمت منزل يعود لعائلة عقل وقامت بتفتيشه بالكامل، والعبث بمحتوياته ، واعتقلت السيدة " بيان محمد عقل" (39 عامًا) وابنتها " فاطمة " 18 عام، دون إبداء الأسباب وتم نقلهما إلى جهة مجهولة .

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة خرسا في دورا قضاء الخليل ، وحاصرت منزل عائلة "التلاحمه" قبل أن تقوم باقتحامه بشكل همجي، وتعيد اعتقال الشقيقين الأسيرين المحررين " عمرو ومحمود عبد الحليم محمود التلاحمة " منذ عدة أشهر دون إبداء الأسباب وهما شقيقا الشهيد " ضياء التلاحمة" الذي ارتقى شهيداً في شهر سبتمبر من العام 2015.

بينما اعتقلت كذلك من بلدة سعير المواطن "يوسف عبد ربه الكوازبة" (34 عامًا)، والشاب "حمزة محمود الشحاتيت "23 عام، ومن بلدة بيت أمر شمال اعتقلت الشاب " أنس خليل العلامي" (22 عامًا)، و اعتقلت أربعة شبان من مخيم الفوار، وهم : " أحمد عطية أبو وردة "(35 عامًا)، و "مصطفى جواد سلمي "(19 عام) ، و الفتى" محمد أكرم جودة" (18 عامًا)، والفتى "باسل جودة " (17 عامًا ) .

ومن بلدة بني نعيم، اعتقل المواطن أمين علي موسى مناصرة (49عاما)، بعد مداهمة منزله ومنزل شقيقه وتفتيشهما.

ومن منطقة عصيدة في بيت أمر، اعتقلت منزل الشاب " أنس خليل حمد العلامي" واعتدت عليه بالضرب، ونقلته إلى معسكر "عصيون" العسكري شمال البلدة .

بينما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار، وداهمت عدة منازل واعتقلت الفتيين " داوود محمد ثوابته" 16 عاما، و"ضياء محمد ديريه" 16 عاما.

وتعتبر مدينة الخليل من أكثر مدن الضفة التى تتعرض لعمليات اقتحام واعتقال، حيث نفذت خلال العام الماضي ( 1500) حالة اعتقال بحق المدينة طالت كافة شرائح المجتمع في الخليل .