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بالصور : حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

الإثنين 09 يناير 2017 08:02 ص بتوقيت القدس المحتلة

حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

قناة الأقصى – القدس المحتلة

شنت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر الإثنين، حملة اعتقالات ومداهمات لمنازل مواطنين في مناطق مختلفة من الضفة والقدس المحتلتين.

ففي القدس المحتلة، داهمت قوات الاحتلال منازل مواطنين في بلدات "حزما، والعيساوية، وقلنديا"، قبل أن تعتقل الشابين محمد مرعي وعلي أبو ريالة من العيساوية.

وفي مخيم العروب شمال الخليل، اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال بعد اقتحام المخيم، واعتقال الأسيرين المحررين مهند وأحمد أبو سل، حيث أفاد مراسلنا بأن جنود الاحتلال أطلقوا وابلا من القنابل الغازية والمسيل للدموع.

واعتقل الاحتلال الشاب ايهاب طقاطقة (18 عاما)، والفتى يزن ديرية (16 عاما) بعد مداهمة منازل عائلاتهم في بلدة بيت فجار جنوب شرق بيت لحم، بينا اعتقلت القوات الشاب دانيال ابو سرور (20 عاما) من مخيم عايدة شمال المحافظة.

أما في رام الله، فاعتقل الاحتلال 3 شبان، هم: إبراهيم مازن أبو عادي من بلدة كفر نعمه، وأحمد يوسف عوض وابن عمه مصعب سامي عوض، من قرية بدرس غرب المحافظة.

وداهمت آليات الاحتلال مخيم جنين من مدخل القوس قرب شارع المدارس، وفق ما أفاد شهود عيان، حيث سُمعت أصوات انفجار قنابل صوتية.

وذكرت وسائل الإعلام العبرية أن الجيش اعتقل الليلة 11 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة، زاعمة أن بينهم 3 كوادر من حركة حماس.

حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس
حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس
حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس
حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس
حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس
حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس
حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس
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