300 جندي صهيوني هربوا لحظة تنفيذ عملية القدس

قناة الأقصى – القدس المحتلة

قرر جيش الاحتلال الصهيوني فتح تحقيق في فرار العشرات من جنوده من مكان عملية الدعس في القدس المحتلة ظهر الأحد، وعدم مواجهتهم للشهيد فادي قنبر الذي قاد شاحنته ودهس مجموعة من الجنود.

وذكر المراسل العسكري للقناة الثانية "أور هيلر" أن التحقيقات بينت فرار حوالي 300 جندي مسلح من مكان العملية دون استخدامهم للسلاح ضد سائق الشاحنة، في حين حاول اثنان فقط استهداف المنفذ بالرصاص.

وأضاف المراسل أن ما حصل يخالف العقيدة العسكرية والتي تقضي بالسعي لمواجهة الأخطار والتصدي لها بالسرعة الممكنة.

وقتل 4 جنود صهاينة وأصيب 13 آخرين بجراح بعضهم خطيرة، في عملية الدعس البطولية التي نفذها الشهيد فادي قنبر بسيارة نقل كبيرة استهدف فيها عشرات الجنود بالقدس المحتلة.