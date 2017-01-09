مسيرات في قطاع غزة ابتهاجا بعملية القدس البطولية

قناة الأقصى - غزة

نظمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مسيرات حاشدة في مدينة غزة وجنوب قطاع غزة وشماله ابتهاجا بعملية الدعس البطولية في القدس المحتلة، التي أسفرت عن مقتل 4 جنود صهاينة وإصابة 15 آخرين.

وانطلقت المسيرات بمشاركة المئات من أنصار الحركة من مسجد الخلفاء الراشدين شمال القطاع وميدان الشهداء في مخيم الشاطئ غرب غزة ومسجد الشرطة في محافظة خانيونس.

وفي كلمة له خلال مسيرة شمال القطاع، أكد عضو المكتب السياسي للحركة فتحي حماد، أن عملية القدس هي بداية البشريات وأولى قطرات الغيث للعام الجديد، وأن انتفاضة القدس لن تهدأ حتى ترفع الرايات فوق ربوع القدس.

وقال حماد إن "الشهيد فادي القنبر بعمليته حطم كل أمنيات وتطلعات التنسيق الأمني والتطبيع مع الاحتلال الصهيوني".

ونبه إلى أنه من حق أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج أن يخرجوا في مسيرات حاشدة تعبيرا منهم عن فرحهم وابتهاجهم بالعملية.

وأشاد حماد بأهالي القدس المحتلة الصابرين الذين يخرّجون الأبطال، مردفاً: لقد أرعبتم الاحتلال، وكلنا شاهد كيف جنود نخبة الاحتلال هربوا من أمام الشاحنة في العملية.

ودعا أبناء الشعب الفلسطيني إلى التخطيط والإعداد لمواجهة الاحتلال، منوهاً إلى أن حماس لا تألُ جهداً لمساندة أي عمل مقاوم وطاهر يوحد بوصلة الأمة.