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"الكابينت" يقر سلسلة إجراءات عقابية ردًّا على عملية القدس

الأحد 08 يناير 2017 08:54 م بتوقيت القدس المحتلة

"الكابينت" يقر سلسلة إجراءات عقابية ردًّا على عملية القدس

أقر المجلس الوزاري الصهيوني المصغر "الكابينت"، مساء اليوم الأحد، سلسلة إجراءات عقابية؛ ردًّا على عملية القدس التي أدت لمقتل 4 جنود وإصابة 15 آخرين.

وحسب موقع القناة العبرية السابعة، فإنه تقرر فرض الحصار الكامل على جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، وهدم منزل منفذ العملية في أقرب فرصة ممكنة، ومنع نقل جثمانه إلى عائلته.

كما تقرر تنفيذ اعتقالات إدارية بحق كل من يظهر التضامن مع تنظيم "داعش" الذي اتهم رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو منفذ العملية بالانتماء إليه.

وطلب نتنياهو من الجهات المختصة التحقيق مع كل من أظهر فرحة بالعملية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لاعتقاله.

وفي سياق متصل، قرر نتنياهو إلغاء حضوره أمام لجنة الأمن والخارجية في الكنيست يوم غد الاثنين لاستجوابه حول ما جرى في الأمم المتحدة بشأن قرار إدانة الاستيطان.

وحسب موقع معاريف العبرية، فإن نتنياهو أبلغ رئيس اللجنة آفي ديختر بالامتناع عن الحضور دون أن يبدي أسباب امتناعه.

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