(الشاباك) يؤكد ارتفاع عدد العمليات الفلسطينية بديسمبر

قناة الأقصى - شؤون صهيونية



أكد جهاز الأمن العام الصهيوني (الشاباك) الأحد ارتفاع عدد العمليات الفلسطينية التي تستهدف قوات الجيش والشرطة الصهيونية والمستوطنين خلال شهر ديسمبر المنصرم.

ولفتت معطيات نشرها (الشاباك) الأحد إلى أن ارتفاعا طرأ على عدد العمليات والهجمات، حيث بلغت 98 مقارنة مع 95 في شهر نوفمبر.

وأوضح أن هذه العمليات والهجمات أسفرت عن إصابة 6 صهاينة بينهم 4 من أفراد قوات الأمن.

واليوم قتل 4 عسكريين صهاينة هم ضابط وجندي ومجندتين وأصيب نحو 15 بعملية دهس فدائية نفذها الشهيد فادي القنبر في منطقة جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة بواسطة شاحنة.