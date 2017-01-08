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حماس: عملية القدس تؤكد فشل محاولات اجهاض الانتفاضة

الأحد 08 يناير 2017 03:38 م بتوقيت القدس المحتلة

حماس: عملية القدس تؤكد فشل محاولات اجهاض الانتفاضة

قناة الأقصى - غزة

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن عملية الدهس في مدينة القدس، أتثبتت أن الانتفاضة   ليس حدثا عابرا، وانما هي قرار الشعب الفلسطيني بالثورة حتى الحصول على حريته والانعتاق من الاحتلال.

وأضافت الحركة في بيان لها "أن عملية اليوم في القدس تأتي في سياق الرد الفعل الطبيعي على جرائم الاحتلال، وثورة شعبنا المستمرة على الاحتلال.

وأكدت على أن عملية الشاحنة في القدس أثبتت أن كل محاولات الالتفاف على هذه الانتفاضة، أو اجهاضها ستفشل في كل مرة، وأن جرائم الاحتلال من الاعتقالات والقتل على الحواجز وهدم البيوت لن تكسر إرادة الشعب، بل ستزيد إصراره على مقاومة الاحتلال حتى الحصول على حريته.

وقتل أربعة جنود صهاينة وأصيب العشرات معظمهم بجراح خطيرة مساء اليوم الأحد في عملية دهس بطولية من قبل شاحنة في منطقة جبل المكبر في القدس المحتلة.

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