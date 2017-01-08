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8 حالتهم ميئوس منها واستشهاد المنفذ

بالصور والفيديو : مقتل 4 وإصابة 15 جنديا صهيونيا بعملية دهس بشاحنة في القدس

الأحد 08 يناير 2017 01:54 م بتوقيت القدس المحتلة

مقتل 4 وإصابة 15 جنديا صهيونيا بعملية دهس بشاحنة في القدس

قناة الأقصى - القدس المحتلة

قتل 4 جنود صهاينة وأصيب 15 آخرون 5 منهم جراحهم بالغة الخطورة، بعملية دهس وقعت ظهر اليوم الأحد عبر شاحنة بالقدس المحتلة.

وبحسب القناة العبرية الثانية، فإن المنفذ استهدف مجموعة من قوات النخبة بجيش الاحتلال بواسطة شاحنة بموقف بحي "أرمون هنتسيف" القريب من جبل المكبر بالمدينة.

ونبه الموقع إلى أن المنفذ دهس الجنود أكثر من مرة حيث تراجعت الشاحنة وعاودت دهس الجنود قبل استهداف السائق بوابل من الرصاص فاستشهد بالمكان.

بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن القتلى عبارة عن 3 مجندات وجندي واحد، علقوا تحت الشاحنة بعد دهسهم لأكثر من مرة، بينما أصيب 8 بجراح ما بين خطيرة ومتوسطة والباقي بجراح طفيفة، وذلك عدا عشرات المصابين بحالات من الهلع والصدمة.

وأصدرت الرقابة الصهيونية أمراً بالتكتم على تفاصيل العملية، ومن بينها هوية المنفذ الذي كشفت مصادر أخرى أنه من شرقي القدس.

ووصل إلى المكان عناصر فرق "زاكا" للإسعاف، وقالت مصادر إن فرق الإنقاذ أحضرت أكياس البلاستيك التي تستخدم عادة للف جثامين القتلى.

مقتل 4 وإصابة 15 جنديا صهيونيا بعملية دهس بشاحنة في القدس
مقتل 4 وإصابة 15 جنديا صهيونيا بعملية دهس بشاحنة في القدس
مقتل 4 وإصابة 15 جنديا صهيونيا بعملية دهس بشاحنة في القدس
مقتل 4 وإصابة 15 جنديا صهيونيا بعملية دهس بشاحنة في القدس
مقتل 4 وإصابة 15 جنديا صهيونيا بعملية دهس بشاحنة في القدس
مقتل 4 وإصابة 15 جنديا صهيونيا بعملية دهس بشاحنة في القدس
مقتل 4 وإصابة 15 جنديا صهيونيا بعملية دهس بشاحنة في القدس
مقتل 4 وإصابة 15 جنديا صهيونيا بعملية دهس بشاحنة في القدس
مقتل 4 وإصابة 15 جنديا صهيونيا بعملية دهس بشاحنة في القدس
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