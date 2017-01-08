مستوطنون يستولون على مبنى سكني جنوب المسجد الاقصى

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

استولى مستوطنون يهود، فجر اليوم الأحد، على مبنى سكني في بلدة "سلوان" جنوب المسجد الاقصى بحماية من شرطة الاحتلال الصهيوني.

وقالت مصادر محلية إن مجموعة من المستوطنين في جمعية "العاد" الاستيطانية اقتحموا، فجر اليوم، مبنى سكني في بلدة "سلوان" برفقة شرطة الاحتلال وأعلنوا الاستيلاء عليه.

في السياق، أبدى مركز "معلومات وادي حلوة" في "سلوان"، تحفظه عن نشر اي معلومات عن العقار الذي دخلته جمعية "العاد" الاستيطانية في سلوان حتى تتوفر كامل المعلومات كوّن المعلومات غير دقيقة ولعدم نشر البلبلة وإعطاء اصحاب العقار الفرصة للتوجه للمحاكم الصهيونية.

وتنشط جمعية "العاد" الاستيطانية الصهيونية، في استيطان منازل فلسطينية في مدينة القدس الشرقية، وتحديدا في البلدة القديمة ومحيطها.