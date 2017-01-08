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الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين بالضفة

الأحد 08 يناير 2017 09:22 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين بالضفة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، خمسة مواطنين فلسطينيين، بينهم فتيان، عقب حملة مداهمات واقتحامات قامت بها في مختلف أنحاء الضفة المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الفتيان ضياء ديرية وداود ثوابتة وهما في السادسة عشرة من عمرهما، من بلدة بيت فجار جنوبي بيت لحم جنوب الضفة المحتلة.

وفي الخليل، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال الليلة الماضية بلدة بني نعيم شرقي الخليل، واعتقلت المواطن أمين أبوعكة، بعد دهم منزله وتخريب محتوياته، بالإضافة إلى اعتقال آخريْن من بلدتي صوريف وبيت أمر شمالي الخليل.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال تعتمد إلى تنفيذ عمليات دهم وتفتيش واعتقال بشكل شبه يومي بالمدن والبلدات الفلسطينية، في خطوة تهدف إلى محاولة إخماد انتفاضة القدس.

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