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مئات المستوطنين يقتحمون بلدة كفل حارس بسلفيت

الأحد 08 يناير 2017 09:18 ص بتوقيت القدس المحتلة

مئات المستوطنين يقتحمون بلدة كفل حارس بسلفيت

قناة الأثقصى - سلفيت

اقتحم مئات المستوطنين، فجر اليوم الأحد، بلدة كفل حارس شرق سلفيت، لزيارة المقامات الدينية الإسلامية بالبلدة، بزعم أنها مقامات يهودية، بعد أن أمنت قوات الاحتلال الطريق لهم.

وذكرت مصادر محلية أن أكثر من ألفي مستوطن اقتحموا البلدة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

يذكر أن المستوطنين يعمدون عادة إلى اقتحام مساجد ومقامات دينية إسلامية لتأدية طقوس تلمودية فيها، واستفزاز مشاعر المواطنين الفلسطينيين وإثارة الشغب، في محاولة لتبرير فرض سيطرة صهيونية كاملة على تلك المواقع.

ويقوم المستوطنون بشكل متكرر باقتحام بلدة "كفل حارس"؛ بذريعة وجود قبورا يهودية، في حين أنها مقامات إسلامية صوفية تاريخية، ويؤدوا خلال الاقتحام طقوسًا دينية في المقامات التي يعتبرونها يهودية، تحت حماية قوات الاحتلال.

وتعرف بلدة "كفل حارس" بكثرة الآثار الدينية فيها، وتضم قبور عدد من الأنبياء مثل "ذوالكفل"، "يوشع بن نون" التي تقع وسط البلدة، بالإضافة لمقامات تاريخية؛ قبر ذي "اليسع"، "بنات يعقوب" والمعروف بـ "بنات الزاوية"، بالإضافة إلى خربة تعرف باسم "دير بجال".

ويُرجع مختصون أسباب استهداف المقامات الدينية التاريخية، إلى "أغراض استيطانية بغلاف أيديولوجي وسياسي وديني، بادعاء أن هذه الأماكن تخصهم منذ قديم الزمان، تمهيدًا لطرد المواطنين الفلسطينيين".

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