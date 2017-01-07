  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

كتلة الصحفي: إغلاق "الفيس بوك" لحسابات النشطاء تواطؤ مع الاحتلال

السبت 07 يناير 2017 06:21 م بتوقيت القدس المحتلة

كتلة الصحفي: إغلاق "الفيس بوك" لحسابات النشطاء تواطؤ مع الاحتلال

استنكرت كتلة الصحفي الفلسطيني بشدة الخطوة التي تقوم بها إدارة موقع الفيس بوك بحق النشطاء الذين إنما يُمارسون حقهم في الحرية والتعبير حسب ما هو مكفول في كل المواثيق والشرائع.

وطالبت في بيانٍ صحفي، إدارة الفيس بوك بالتراجع عن هذه الخطوات المتواطئة مع الاحتلال في جرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني وإعادة الحسابات التي تم حجبها.

ودعت كتلة الصحفي إدارة الفيس بوك لحجب صفحات وحسابات الصهاينة الإرهابيين وليس الضحايا من الفلسطينيين.

وأكدت بأن جرائم الاحتلال ستصل لكل أرجاء العالم، سواء أغلقت إدارة الفيس بوك حسابات الأحرار أو أبقتها مفتوحة، ولن نعدم الوسيلة في ذلك.

وأوضحت أنها تسجل تضامنها، الكامل مع الذين طالتهم أداة الحجب الظالمة، معتبرة أن حجب حساباتهم يمثل شهادة تقدير لإبداعهم وخدمتهم القضية الفلسطينية.

و أقدمت إدارة الموقع الشهير "فيس بوك" خلال الساعات الماضية- ولا تزال- على إغلاق العشرات من الحسابات الخاصة بنشطاء فلسطينيين تعمل على الموقع دون سابق إنذار ومن بين الذين طالتهم قرارات الحجب عن الشاشة الزرقاء صحفيين وإعلاميين.

وقد جاءت خطوة الفيس بوك في خضم حملة تحريض وقرارات مختلفة تقوم بها حكومة الاحتلال بحق النشطاء الفلسطينيين على خلفية قيامهم بنشر وفضح جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني منذ عقود من الزمن ولا تزال متواصلة دون رادعٍ من أي من مؤسسات الدفاع عن حقوق الإنسان عنها.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
صورة أرشيفية

الاحتلال يعتقل شابا ويقمع مسيرة ضد الاستيطان بقلقيلية

"المنتدى الفلسطيني" يستنكر حذف فيسبوك لحسابات فلسطينية

الاحتلال يحتجز جثامين 7 شهداء بينهم قسامييْن

"فيس بوك" تغلق حسابات نشطاء فلسطينيين

الاحتلال يقتحم قرى غرب جنين

الأخبار الرئيسية

منذ 4 ساعات

جماهير الخليل تشيع جثمانيّ الشهيدين الشلودي والرجبي
منذ ساعتين

المئات يشاركون بجنازة رمزية للشهيد "الهسي" في غزة
منذ 4 ساعات

الاحتلال يعتقل شابا ويقمع مسيرة ضد الاستيطان بقلقيلية
منذ 7 ساعات

الاحتلال يحتجز جثامين 7 شهداء بينهم قسامييْن
منذ 10 ساعات

"فيس بوك" تغلق حسابات نشطاء فلسطينيين
منذ 10 ساعات

برهوم ينفي ادعاءات الزج باسم حماس في الصراع الليبي

مقالات

تفوق القيم

تفوق القيم

د.يوسف رزقة
إنجاز العياش

إنجاز العياش

خالد معالي
حماس والحل الفيدرالي

حماس والحل الفيدرالي

حسام الدجني
وهكذا كان.. وقد هَزَّ (الفيديو) أركان الكيان

وهكذا كان.. وقد هَزَّ (الفيديو) أركان الكيان

د. محمود العجرمي