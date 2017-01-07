كتلة الصحفي: إغلاق "الفيس بوك" لحسابات النشطاء تواطؤ مع الاحتلال

استنكرت كتلة الصحفي الفلسطيني بشدة الخطوة التي تقوم بها إدارة موقع الفيس بوك بحق النشطاء الذين إنما يُمارسون حقهم في الحرية والتعبير حسب ما هو مكفول في كل المواثيق والشرائع.

وطالبت في بيانٍ صحفي، إدارة الفيس بوك بالتراجع عن هذه الخطوات المتواطئة مع الاحتلال في جرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني وإعادة الحسابات التي تم حجبها.

ودعت كتلة الصحفي إدارة الفيس بوك لحجب صفحات وحسابات الصهاينة الإرهابيين وليس الضحايا من الفلسطينيين.

وأكدت بأن جرائم الاحتلال ستصل لكل أرجاء العالم، سواء أغلقت إدارة الفيس بوك حسابات الأحرار أو أبقتها مفتوحة، ولن نعدم الوسيلة في ذلك.

وأوضحت أنها تسجل تضامنها، الكامل مع الذين طالتهم أداة الحجب الظالمة، معتبرة أن حجب حساباتهم يمثل شهادة تقدير لإبداعهم وخدمتهم القضية الفلسطينية.

و أقدمت إدارة الموقع الشهير "فيس بوك" خلال الساعات الماضية- ولا تزال- على إغلاق العشرات من الحسابات الخاصة بنشطاء فلسطينيين تعمل على الموقع دون سابق إنذار ومن بين الذين طالتهم قرارات الحجب عن الشاشة الزرقاء صحفيين وإعلاميين.

وقد جاءت خطوة الفيس بوك في خضم حملة تحريض وقرارات مختلفة تقوم بها حكومة الاحتلال بحق النشطاء الفلسطينيين على خلفية قيامهم بنشر وفضح جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني منذ عقود من الزمن ولا تزال متواصلة دون رادعٍ من أي من مؤسسات الدفاع عن حقوق الإنسان عنها.