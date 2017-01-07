المئات يشاركون بجنازة رمزية للشهيد "الهسي" في غزة

شارك مئات الفلسطينيين، ظهر اليوم السبت، في جنازة "رمزية" للشهيد الصياد محمد أحمد الهسي، الذي اختفت آثاره مساء الأربعاء الماضي، بعد أن صدم زورق حربي صهيوني قارب صيده، عرض بحر شمال قطاع غزة وتعذر العثور على جثمانه.

وانطلقت الجنازة، من مسجد الميناء بمرفأ الصيادين على شاطئ بحر غزة، بعد صلاة الغائب على روح الشهيد الهسي (32 عاما)، بحضور النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر وعدد من النواب وقادة الفصائل الفلسطينية.

وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر خلال مشاركته في الجنازة، إن القرصنة الصهيونية على الصيادين في بحر غزة، هي إجرام متعمد، بحق الصيادين.

وأكد بحر أن استشهاد الصياد محمد الهسي، يؤكد على جرائم الاحتلال اليومية، "هذه جريمة جديدة وكبرى"، محملاً الاحتلال وقادته المسؤولية الكاملة عن حياة الشهداء.

وتساءل النائب ما ذنب هؤلاء الأطفال، وأبناء الشهيد، مطالباً مؤسسات حقوق الإنسان الدولية بمحاكمة الاحتلال وتقديمه لمحكمة الجنايات الدولية.

ودعا بحر السلطة الفلسطينية بالتحرك العاجل والسريع في محكمة الجنايات الدولية لتقديم قادة الاحتلال ومحاكمتهم لجرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.

وشارك في مراسم التشييع نواب في المجلس التشريعي، وقيادات في الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، وأهالي مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وصيادو غزة.

وجابت المسيرة التي حملت صور الشهيد، ولافتات طالبت بتوفير الحماية للصيادين وتوسيع مساحة الصيد، شوارع حي الميناء بغزة، وسارت في شارعي الميناء وعمر المختار وصولا إلى منزل الشهيد عند المدخل الجنوبي لمخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين غرب مدينة غزة.