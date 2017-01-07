الأسير عزمي نفاع يجري عملية جراحية

قناة الأقصى – الخليل

خضع الأسير الجريح عزمي سهل نفاع (23عاما) من مدينة جنين، إلى عملية جراحية أجريت له الجمعة، حيث أكدت عائلته بأن العملية تكللت بالنجاح.

وأجرى الأسير نفاع عملية لربط أوتار أصابع يده اليمنى، حيث نقل قبل يومين إلى عيادة سجن الرملة، ثم إلى أحد المستشفيات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وعقب إجراء العملية له، أُعيد إلى سجن جلبوع .

يشار إلى أن الأسير عزمي نفّاع اعتقل بتاريخ 24/11/2015، أثناء مروره على حاجز زعترة العسكري، واتهمه الاحتلال حينها بمحاولة تنفيذ عملية دعس، وحكم عليه بالسجن مدة 20 عاماً، بعد أن تعرض لإطلاق النار من مسافة قريبة أصابت ووجهه ويده اليمنى، وأدت إلى حدوث تهتكات في وجهه.