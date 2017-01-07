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بالصور : جماهير الخليل تشيع جثمانيّ الشهيدين الشلودي والرجبي

السبت 07 يناير 2017 02:12 م بتوقيت القدس المحتلة

جماهير الخليل تشيع جثمانيّ الشهيدين الشلودي والرجبي

قناة الأقصى – الخليل

شيعت جماهير محافظة الخليل، مساء السبت، جثماني الشهيدين حاتم عبد الحفيظ الشلودي ومحمد كايد الرجبي، اللذين سلمت سلطات الاحتلال جثمانيهما مساء الجمعة، بعد احتجازها لأكثر من أربعة أشهر.

وانطلق موكب التشييع من المستشفى الأهلي بالخليل، وصولا إلى منزليهما، وبعد إلقاء ذويهما نظرة الوداع، أدى المشيعون صلاة الجنازة على الجثمانين في مسجد جامعة بوليتكنك فلسطين (أبو عيشة) قبل أن يواريا الثرى بمقبرة الشهداء في منطقة وادي الهرية، بمشاركة رسمية وشعبية.

وردد المشاركون بالتشييع هتافات منددة بالجرائم الصهيونية بحق الأطفال والنساء والشيوخ والمواطنين، داعين العالم للتدخل والوقوف مع شعبنا الذي يتعرض لعدوان متواصل.

وارتقى الشهيد الرجبي برصاص الاحتلال في حي تل الرميدة وسط الخليل في السادس عشر من شهر أيلول/سبتمبر الماضي، بينما استشهد الشاب الشلودي إثر إطلاق جنود الاحتلال النار عليه في ذات الحي، في السابع عشر من شهر أيلول/سبتمبر الماضي، بزعم تنفيذهما عمليتي طعن.

ولا تزال قوات الاحتلال تحتجز جثامين سبعة شهداء هم: محمد الطرايرة، ومحمد الفقيه، ومجد الخضور، ومحمد زيدان، ورامي العورتاني، وعبد الحميد أبو سرور، ومصباح أبو صبيح.

جماهير الخليل تشيع جثمانيّ الشهيدين الشلودي والرجبي
جماهير الخليل تشيع جثمانيّ الشهيدين الشلودي والرجبي
جماهير الخليل تشيع جثمانيّ الشهيدين الشلودي والرجبي
جماهير الخليل تشيع جثمانيّ الشهيدين الشلودي والرجبي
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