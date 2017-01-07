الاحتلال يعتقل شابا ويقمع مسيرة ضد الاستيطان بقلقيلية

قناة الأقصى - قلقيلية

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، السبت، شابا خلال قمعها لمسيرة سلمية منددة بالشارع الالتفافي الذي ينوي الاحتلال شقه لصالح المستوطنين، بحيث يسيطر على عشرات الدونمات من أراضي بلدة عزون وقريتي النبي الياس وعزبة الطبيب شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب علاء الدويري، كما اغلقت عزبة الطبيب واحتجزت المشاركين في المسيرة داخلها.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت المدخل الرئيس لمدينة قلقيلية ظهر اليوم لمنع المواطنين والفعاليات من التوجه الى عزبة الطبيب للمشاركة في المسيرة.

وكانت المحكمة العليا الصهيونية رفضت في السادس عشر من تشرين ثاني الماضي، التماس أهالي مناطق النبي الياس وعزون وعزبة الطبيب، ضد قرار مصادرة مساحات من أراضيهم الزراعية بهدف شق شارع استيطاني جديد.