"المنتدى الفلسطيني" يستنكر حذف فيسبوك لحسابات فلسطينية

استنكرت لجنة الحريات التابعة للمنتدى الفلسطيني للإعلام الاجتماعي حملة الحذف المستمرة التي تقوم بها إدارة موقع التواصل "فيس بوك" بحق حسابات النشطاء الفلسطينيين، والتي كان آخرها حذف حسابات وصفحات ذات علاقة بالصحافة والإعلام الفلسطيني.

واعتبرت اللجنة في بيان لها، أن هذا الإجراء المجهولة أسبابة انتهاك واضح لحرية الرأي والتعبير بحق الكل الفلسطيني، مطالبا إدارة "فيسبوك" بالرجوع عن هذه الحملة.

وأدان المنتدى تصريح مؤسس فيسبوك "مارك زوكربيرج" بوصف الحسابات أنها تدعم العنف والإرهاب، موضحا أنه سيوجه رسالة مكتوبة إلى "فيسبوك"، وسيعمل على مراسلة الاتحادات الدولية والإقليمية من أجل إيقاف حملة الإغلاقات.

وأغلق موقع فيسبوك قبل يومين حسابات عشرات النشطاء الفلسطينيين من على المنصة الاجتماعية ضمن اتفاق مع الكيان لحذف الحسابات التي يدعي أنها تحرّض ضده.