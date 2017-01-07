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بعد تسليم جثمانيّ الشلودي والرجبي

الاحتلال يحتجز جثامين 7 شهداء بينهم قسامييْن

السبت 07 يناير 2017 11:40 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يحتجز جثامين 7 شهداء بينهم قسامييْن

قناة الأقصى – الأراضي المحتلة

يواصل الاحتلال الصهيوني احتجاز جثامين سبعة شهداء في ثلاجاته منذ بدء انتفاضة القدس، بينهم قسامييْن نفذا عمليات فدائية بالضفة والقدس المحتلتين.

وبعد أن سلم الاحتلال مساء الجمعة، جثماني الشهيدين حاتم الشلودي ومحمد الرجبي، بقيت ثلاجاته تأسر داخلها كل من: الشهيدة مجد الخضور، الشهيد القسامي محمد الفقيه، الشهيد الطفل محمد زيدان، الشهيد مصباح أبو صبيح، الشهيد رامي عورتاني، الشهيد محمد الطرايرة، الاستشهادي القسامي عبد الحميد أبو سرور.

ويحتجز العدو الصهيوني جثامين الشهداء بعد تنفيذهم عمليات نوعية كبدته خسائر في الأرواح، والشهداء هم :

الاستشهادي القسامي عبد الحميد أبو سرور (١٩ عاما) من مدينة بيت لحم، استشهد في ٢٠ أيار خلال تنفيذه عملية استشهادية قام خلالها بتفجير الحافلة الصهيونية رقم (12) في القدس المحتلة، ما أسفر عن إصابة 21 مغتصباً، وصفت جراح بعضهم بالخطيرة.

الشهيد القسامي محمد الفقيه (٢٩عاما) من مدينة دورا، ارتقى شهيدا في ٢٧ تموز الماضي، بعد اشتباك مع قوات الاحتلال التي حاصرته في منزل في بلدة صوريف شمال الخليل، وهو أحد منفذي عملية إطلاق نار فدائية على شارع ٦٠ في الأول من تموز الماضي، قتل خلالها الحاخام ميخائيل مارك.

الشهيد المجاهد مصباح أبو صبيح (٤٠ عاما)، ارتقى في التاسع من تشرين أول الماضي بعد تنفيذه عملية إطلاق نار فدائية في مدينة القدس، والاشتباك خلالها مع قوات الاحتلال، والتي أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين وإصابة ثمانية آخرين.

الشهيدة مجد الخضور (١٨ عاما) من بلدة بني نعيم في الخليل، ارتقت شهيدة في ٢٦ حزيران الماضي، بعد تنفيذها عملية دعس فدائية استهدفت بها مجموعة مستوطنين في شارع ٦٠ الاستيطاني.

الشهيد الطفل محمد زيدان (١٣عاما)، ارتقى في ٢٥ تشرين ثاني، بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليه قرب حاجز شعفاط شرق مدينة القدس، بعد اتهامه بمحاولة تنفيذ عملية طعن فدائية.

الشهيد رامي عورتاني (٣١ عاما)، ارتقى في ٣١ تموز الماضي، بعد تنفيذه عملية طعن فدائية على حاجز حوارة جنوبي مدينة نابلس.

الشهيد محمد الطرايرة (١٩عاما). ارتقى في ٣٠ حزيران بعد تنفيذه عملية طعن فدائية داخل مستوطنة “كريات أربع” المقامة على أراضي الخليل، ليقتل خلالها مستوطنة ويصاب آخر بجروح خطيرة.

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