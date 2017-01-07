حماس: "فيسبوك" متساوق مع سياسات الاحتلال

قال حسام بدران الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن حملة الإغلاقات التي شنها موقع "فيسبوك" بحق عشرات الحسابات الفلسطينية، تمادٍ كبير في تساوق إدارة الموقع مع سياسات الاحتلال الصهيوني.

وندد بدران في تصريح صحفي، بإجراءات إدارة فيسبوك التعسفية التي تنتهجها في وجه الصفحات والحسابات الداعمة للمقاومة ولحركة حماس خصوصًا.

وأكد على أن تلك الصفحات لها الحق في التعبير عن وجهات النظر كما يحق للجميع طرح ما لديه.

وطالب بدران النشطاء الفلسطينيين والصفحات الإخبارية الفلسطينية على موقع فيسبوك، بالبحث بشكل جدي عن بدائل فاعلة عن الموقع، مبيناً أن الموقع وصل في معاداته للشعب الفلسطيني ولقضاياه العادلة إلى مستويات متقدمة.