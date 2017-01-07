برهوم ينفي ادعاءات الزج باسم حماس في الصراع الليبي

قناة الأقصى - غزة

نفى فوزي برهوم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، صحة الادعاءات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام الليبية بالزج باسم الحركة في الصراعات الليبية الداخلية.

واستهجن برهوم في تصريح صحفي، تلك "الاتهامات والأكاذيب" التي نشرتها بعض وسائل إعلامية ليبية خاصة على لسان مسؤولين في وزارة الداخلية الليبية في حكومة برلمان طبرق وزجهم باسم الحركة في مشاكل وصراعات ليبية داخلية.

وأكد أن كل هذه الادعاءات والاتهامات لا أساس لها من الصحة تمامًا، قائلاً: "لا نتدخل في أي شؤون داخلية لأي دولة، وبوصلتنا هي القدس وهدفنا تحرير أرضنا، وصراعنا فقط مع الاحتلال الصهيوني".

وتمنى برهوم لليبيا الشقيقة الأمن والاستقرار وحقن الدماء، مبيناً أن الثقة في ليبيا وشعبها أن يبقوا دائما على عهدهم مع فلسطين داعمين لقضايا شعبنا العادلة وصراعه مع الاحتلال.