  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

لا أساس لها من الصحة

برهوم ينفي ادعاءات الزج باسم حماس في الصراع الليبي

السبت 07 يناير 2017 08:49 ص بتوقيت القدس المحتلة

برهوم ينفي ادعاءات الزج باسم حماس في الصراع الليبي

قناة الأقصى - غزة

نفى فوزي برهوم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، صحة الادعاءات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام الليبية بالزج باسم الحركة في الصراعات الليبية الداخلية.

واستهجن برهوم في تصريح صحفي، تلك "الاتهامات والأكاذيب" التي نشرتها بعض وسائل إعلامية ليبية خاصة على لسان مسؤولين في وزارة الداخلية الليبية في حكومة برلمان طبرق وزجهم باسم الحركة في مشاكل وصراعات ليبية داخلية.

وأكد أن كل هذه الادعاءات والاتهامات لا أساس لها من الصحة تمامًا، قائلاً: "لا نتدخل في أي شؤون داخلية لأي دولة، وبوصلتنا هي القدس وهدفنا تحرير أرضنا، وصراعنا فقط مع الاحتلال الصهيوني".

وتمنى برهوم لليبيا الشقيقة الأمن والاستقرار وحقن الدماء، مبيناً أن الثقة في ليبيا وشعبها أن يبقوا دائما على عهدهم مع فلسطين داعمين لقضايا شعبنا العادلة وصراعه مع الاحتلال.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة

حماس: "فيسبوك" متساوق مع سياسات الاحتلال
thumb (1)

حماس تحمل الاحتلال مسؤولية الانتهاكات بحق الصيادين
thumb

حماس تدعو مقاومي الضفة للسير على نهج العياش
ac9322dcde9083ccae763974b4e69a86

حماس والحل الفيدرالي
thumb

حماس: قررنا المشاركة باجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني

الأخبار الرئيسية

منذ ساعة

"فيس بوك" تغلق حسابات نشطاء فلسطينيين
منذ 20 دقيقة

حماس: "فيسبوك" متساوق مع سياسات الاحتلال
منذ ساعة

الاحتلال يستهدف منازل المواطنين شرق خانيونس
منذ 5 ساعات

أسرى فلسطين: 215 عملية قمع للأسرى خلال 2016 أدت لإصابة 80 أسيراً
منذ 13 ساعة

الاحتلال يسلّم جثماني الشهيدين الرجبي والشلودي بالخليل
منذ 23 ساعة

توقف أحد مولدي محطة توليد كهرباء غزة

مقالات

تفوق القيم

تفوق القيم

د.يوسف رزقة
إنجاز العياش

إنجاز العياش

خالد معالي
حماس والحل الفيدرالي

حماس والحل الفيدرالي

حسام الدجني
وهكذا كان.. وقد هَزَّ (الفيديو) أركان الكيان

وهكذا كان.. وقد هَزَّ (الفيديو) أركان الكيان

د. محمود العجرمي