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ثلاثة أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

السبت 07 يناير 2017 07:49 ص بتوقيت القدس المحتلة

ثلاثة أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

قناة الأقصى - غزة

أفادت إذاعة صوت الأسرى أن ثلاثة أسرى من الضفة المحتلة والداخل المحتل يدخلون اليوم السابع من يناير أعواماً جديدة في سجون الاحتلال وهم : 

الأسير منتصر صالح محمد أبو غليون (42 عامًا) من جنين المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى في السجون 13 عامًا.

والأسير مجدي ياسر إبراهيم خليل (31 عامًا) من مدينة نابلس المحكوم بالسجن 21 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، أمضى منها 13 عامًا .

والأسير موفق نايف حسن عروق (62عامًا) من الداخل المحتل المحكوم بالسجن 30 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى في السجون 14 عامًا .

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