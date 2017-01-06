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بالصور : الاحتلال يسلّم جثماني الشهيدين الرجبي والشلودي بالخليل

الجمعة 06 يناير 2017 08:02 م بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يسلّم جثماني الشهيدين الرجبي والشلودي بالخليل

سلّمت قوّات الاحتلال ، مساء اليوم الجمعة، جثماني الشهيدين محمد الرجبي وحاتم الشلودي في مقر الارتباط العسكري الصهيوني جنوب مدينة الخليل جنوب الضّفة  المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن سلطات الاحتلال سلمت جثماني الشهيدين حاتم الشلودي، ومحمد الرجبي، مساء الجمعة، للارتباط المدني الفلسطيني، بعد ثلاثة أشهر ونصف من الاحتجاز.

وأشارت إلى أن مركبتين تتبعان للهلال الأحمر الفلسطيني جثماني الشهيدين إلى المستشفى الأهلي بمدينة الخليل، تمهيدا لمعاينتهما من الأطباء الفلسطينيين، وتشييعهما في وقت لاحق من يوم غد السبت.

وأفادت المصادر، أن جمعاً غفيرا من ذوي الشهيدين وممثلين عن جهات حكومية ورسمية ومؤسسات حقوقية كانوا في استقبالهما.

وكان الطفل محمد كايد الرجبي (15 عاماً) قد استشهد برصاص الاحتلال بعد طعنه جندياً صهيونيا في مدينة الخليل في الـ16 من شهر أيلول/ سبتمبر 2016، وفي اليوم التالي استشهد الشاب حاتم عبد الحفيظ الشلودي (25 عاماً) بعد تنفيذه عملية طعن أصاب فيها جندياَ صهيونيا في المدينة ذاتها.

وكان المجلس الوزاري المصغر الصهيوني "الكابينت" قد قرّر يوم الأحد الماضي (الأول من كانون ثاني)، عدم تسليم جثامين شهداء حركة حماس المحتجزين منذ قيامهم بعمليات ضد الاحتلال، مؤكدة أنه سيتم دفنهم في دولة الاحتلال.

وبتسليم جثماني الشهيدين، يواصل الاحتلال احتجاز جثامين سبعة فلسطينيين استشهدوا خلال "انتفاضة القدس" (التي ما زالت مستمرة منذ بداية تشرين أول/ أكتوبر 2015) في ثلاجات معهد الطب العدلي "أبو كبير" بمدينة "تل أبيب" وسط فلسطين المحتلة 48، وهم الشهداء؛ مجد الخضور، محمد طرايرة، محمد الفقيه، عبد الحميد أبو سرور، رامي عورتاني، مصباح أبو صبيح، محمد نبيل سلام.

الاحتلال يسلّم جثماني الشهيدين الرجبي والشلودي بالخليل
الاحتلال يسلّم جثماني الشهيدين الرجبي والشلودي بالخليل
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