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الاحتلال يسلم جثماني الشهيدين الرجبي والشلودي

الجمعة 06 يناير 2017 06:35 م بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يسلم جثماني الشهيدين الرجبي والشلودي

قررت قوات الاحتلال ، تسليم جثماني شهيدين من مدينة الخليل، مساء اليوم الجمعة.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه سيتسلم جثمان الشهيد محمد الرجبي (16 عاما)، والذي استشهد عندما أطلق جنود الاحتلال النار عليه في منطقة تل الرميدة وسط الخليل في السادس عشر من أيلول الماضي، بذريعة تنفيذ عملية طعن.

 وأضاف ، بأن طواقمنا الطبية ستستلم جثمان الشهيد حاتم الشلودي (26 عاما)، الذي استشهد برصاص الاحتلال وسط الخليل، في السابع عشر من أيلول الماضي، بزعم تنفيذ عملية طعن.

ولا زالت قوات الاحتلال تحتجز في ثلاجاتها سبعة شهداء هم رامي العورتاني، وعبد الحميد أبو سرور، ومجد الخضور، ومصباح أبو صبيح، ومحمد الطرايرة، ومحمد الفقية، ومحمد زيدان.

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