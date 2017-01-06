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وقفة في بلدة دورا للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء

الجمعة 06 يناير 2017 04:06 م بتوقيت القدس المحتلة

وقفة في بلدة دورا للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء

نظم أهالي الشهداء وقفة تضامنية في بلدة دورا جنوب الخليل، للمطالبة باسترداد جثامين أبنائهم المحتجزة لدى سلطات الاحتلال.

وقالت مصادر محلية، إن أهالي الشهداء في البلدة نظموا وقفة تضامنية، عقب صلاة الجمعة، وذلك بمشاركة العشرات من المواطنين، وأهالي الشهداء من مختلف محافظات الضفة المحتلة.

وطالب المشاركون في هذه الفعالية بالإفراج عن جثامين أبنائهم المحتجزة في ثلاجات الاحتلال.

ورفعوا اليافطات والشعارات التي تطالب المجتمع الدولي بالعمل الجاد للإفراج هذه جثامين الشهداء، مشددين على أن ما يمارسه الاحتلال يعد جريمة وانتهاكا واضحا للقوانين الدولية والإنسانية.

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