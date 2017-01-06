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بسبب إغلاق المعابر

توقف أحد مولدي محطة توليد كهرباء غزة

الجمعة 06 يناير 2017 10:51 ص بتوقيت القدس المحتلة

توقف أحد مولدي محطة توليد كهرباء غزة

قناة الأقصى - غزة 
 

استهجنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية عدم فتح معبر "كرم أبو سالم" التجاري بشكل استثنائي اليوم الجمعة لإدخال كميات إضافية من الوقود رغم جهودها ومطالباتها الحثيثة بذلك لضمان استمرار عمل المحطة.

وأعلنت سلطة الطاقة في بيان صحفي أنه "وأمام عدم فتحه صباح اليوم فإنه تم بكل أسف إيقاف أحد مولدات محطة الكهرباء بشكلٍ مؤقت مع الاستمرار في عمل مولد واحد فقط وذلك لعدم توفر الوقود الكافي".

ويأتي توقف المولود بالتزامن مع تعطل الخطوط المصرية منذ أيام، مما ينعكس بمزيد من الإرباك على برامج التوزيع الحالية.

وجددت سلطة الطاقة مطالبتها للجهات المعنية بفتح المعبر وتوريد كميات إضافية من الوقود مع تحصيل أثمانها بشكلٍ آجل وعدم السماح بتفاقم الأزمة الحالية في الطاقة في ظل إصرار هيئة البترول على تحصيل كامل الأثمان بشكلٍ مسبق.

وناشدت سلطة الطاقة الجمهور الكريم للتحلي بالمسؤولية العالية في مواجهة الأزمة والتعاون مع طواقم شركة التوزيع التي تقوم بجهود جبارة في توزيع الأحمال وتوصيل الخدمة للسكان بما هو متاح من كميات الطاقة المحدودة.

وأكدت التزامها بتشغيل المولد فور فتح المعبر وإدخال كميات كافية من الوقود.

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