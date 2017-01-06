الاحتلال يخطر بهدم منزل مقدسي بحجة عدم الترخيص

قناة الأقصى – القدس المحتلة

أصدرت بلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، قرارًا يقضي بهدم منزل مواطن مقدسي في بلدة سلوان جنوبي شرق المدينة، بحجة البناء بدون ترخيص، وذلك بعد أن هدمت له منشأة سابقاَ.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في سلوان، أن المواطن المقدسي عيسى جعافرة بنى منزلاً من الخشب و حديد الصاج، لإيواء نفسه وعائلته، بعد أن هدم الاحتلال مبنى سكنياً يعود له بحجة عدم الترخيص، في الـ26 من شهر تشرين أول/ أكتوبر عام 2016.

وأوضح جعافرة أن العائلة أصبحت دون مأوى، بعدما هدمت مبنى كاملاً يحوي أربع شقق سكنية، وبعد أن بنى منزلا قرب الرّكام وانتقل للعيش مع أسرته (8 أفراد)، أصدرت بلدية الاحتلال قراراً يقضي بهدمه “إدارياً”.