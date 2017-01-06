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انتقدت الحاخام العسكري الأكبر

الجواب لدى القسام.. والدة شاؤول لابنها: هل تشعر بالبرد؟

الجمعة 06 يناير 2017 12:18 ص بتوقيت القدس المحتلة

الجواب لدى القسام.. والدة شاؤول لابنها: هل تشعر بالبرد؟

قناة الأقصى – الأراضي المحتلة

وجهت والدة الجندي الصهيوني الأسير بغزة لدى كتائب القسام "اورون شاؤول" رسالة شفهية لابنها دعته فيها للاعتناء بنفسه، في كلمة ألقتها بذكرى عيد ميلاده الثالث والعشرين.

وقالت "زهافا شاؤول" إنها توجه رسالة لابنها وتأمل أن تصله بطريقة أو بأخرى، تقول فيها "ولدي حبيبي، لتعلم أن خيالك لا يفارقني، وأنا لا أنام الليل وأنا أقاتل لعودتك، ترافقني صورتك بالأعياد والسبتات مع كرسيك الفارغ".

وتابعت حديثها قائلة: "فهل تنام جيدًا، وهل تشعر بالبرد أم بالدفء؟ وهل أنت في ظروف مريحة؟".

في حين انتقدت دور الحاخام العسكري الأكبر "رافي بيرتس" في الإعلان عن مقتل ابنها دون وجود بينات تؤكد ذلك، وعلى الرغم من حقيقة أسره وهو لا زال على قيد الحياة، قائلة إنه تعجل في تأكيد وفاة ابنها بمعركة الشجاعية.

وأضافت أن الحاخام رفض الرد على استفسارات العائلة عندما راجعته بمبرر تعجله بهكذا إعلان لا أساس له، فتذرع بأنه على عجلة من أمره، خشية دخول السبت وهو خارج المنزل.

وأعربت "زهافا" عن أملها بعدم تخلي الجيش والحكومة الصهيونية عن ابنها في غزة، وأنها تأمل أن تضمه إلى ذراعيها في يوم ما.

ونشرت كتائب القسام مقطعي فيديو في ذكرى ميلاد الجندي "شاؤول أرون"، مختتمة مقطع الفيديو الأول بعبارة: "عام جديد والجندي شاؤول بعيداً عن أهله" باللغتين العربية والعبرية، فيما اختتمت الفيديو الثاني بعبارة "القرار بيد الحكومة" في إشارة إلى الحكومة الصهيونية.

وأظهر القسام في المقطع الأول رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو كالمهرج بينما كان شاؤول في مشهد تمثيلي مكبلاً من يديه ويحتفل بيوم ميلاده وهو حزين في الأسر.

أما المقطع الثاني فعرض احتفال تمثيلي لجنود صهاينة مع شاؤول في الأسر وهم يهتفون بكلمات الاحتفال باللغة العبرية.

يذكر أن كتائب القسام أعلنت عن قتل 14 جنديًا وأسر الجندي شاؤول أورون في عملية نوعية دُمر فيها ناقلة جند شرق حي التفاح في 20 يوليو 2014 خلال حرب 2014.

المصدر : صفا

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