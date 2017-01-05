"1250" حالة اعتقال لقاصرين خلال 2016

قال مركز أسرى فلسطين للدراسات إن العام 2016 شهد حملة اعتقالات واسعة بحق الأطفال الفلسطينيين الذين لم تتجاوز أعمارهم سن الثامنة عشر، ضمن الحملة الأمنية الشرسة للاحتلال بحق جيل الانتفاضة كما يطلق عليه، حيث رصدت وحدة الدراسات بالمركز اعتقال (1250) طفل منذ بداية العام تتراوح أعمارهم بين 11 و 17 عامًا.

وقال الباحث رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز بأن قوات الاحتلال تعمدت ممارسة الانتهاكات بحق الأطفال المعتقلين منذ لحظة اعتقالهم، وذلك باستخدام الضرب المبرح، وتوجيه الشتائم والألفاظ البذيئة بحقهم، وتهديدهم وترهيبهم، وانتزاع الاعترافات منهم تحت الضغط والتهديد وإبقائهم دون طعام أو شراب لفترة طويلة.



معتبرًا أن ذلك يأتي "لزرع الخوف والجبن في نفوسهم، وردع البقية عن المشاركة في أحداث الانتفاضة"، ومشيرًا أن الاحتلال لم يتورع عن اعتقال أطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة حيث اعتقل الطفل عمر ثوابتة 16عامًا من بيت لحم، وهو أصم.