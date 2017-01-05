حماس تحمل الاحتلال مسؤولية الانتهاكات بحق الصيادين

قناة الأقصى - غزة

حملت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمترتبة على استمرار الاعتداءات والانتهاكات المتواصلة من ملاحقة وإطلاق نار واعتقال بحق الصيادين الفلسطينيين في بحر غزة.

وأدان الناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، في تصريح صحفي، اعتداء الاحتلال المباشر والإغراق الكامل لمركب مجموعة من الصيادين وإطلاق النار عليهم وفقدان أحدهم، اليوم الخميس.

وقال القانوع إن هذا الاعتداء يعد جريمة بشعة ومنظمة، مشدداً على أنها تستدعي موقفا من المؤسسات الحقوقية والدولية لوقف جرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني.