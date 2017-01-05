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حماس تدعو مقاومي الضفة للسير على نهج العياش

الخميس 05 يناير 2017 01:37 م بتوقيت القدس المحتلة

حماس تدعو مقاومي الضفة للسير على نهج العياش

قناة الأقصى - الدوحة

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حسام بدران إن تلاميذ المهندس الأول يحيى عياش، هم أمل الشعب الفلسطيني في التحرر من الاحتلال ونيل الكرامة التي يصبو لها.

وأكد بدران في تصريح صحفي أن عياش سيبقى كابوساً يلاحق الاحتلال من خلال تلاميذه، مبيناً أن فضله لا يتمثل فقط في العمليات الاستشهادية والنوعية التي أربكت حسابات الاحتلال وقلبت موازينه؛ بل أيضا كونه شكل بذرةً أنبتت نباتاً حسناً، تمثلت في سلسلة من المهندسين الذين تابعوا المسير على ذات النهج، وهو ما خلق معادلة توازن نوعي في الصراع مع العدو.

وشدد على أن عياش ومن ساروا على دربه، سيبقون الرقم الأصعب في تاريخ المقاومة، فهم مهندسو العمليات البطولية التي آلمت العدو وأرقته، مؤكداً أنه كان ملهماً في كل تفاصيل حياته، ابتداءً بحياته الخاصة مع عائلته ورفاق دربه، مروراً بمرحلة الدراسة التي تميز بها، وصولًا لذروة العمل الذي تمثل بجهاده للاحتلال.

ودعا الناطق باسم حركة حماس المقاومين في الضفة للسير على نهج العياش، وأخذ العظة والدروس من تجربته المضيئة في التضحية والمقاومة، مطالبا إياهم بجعل ذكرى استشهاده فرصة لتجديد العهد للشعب بالبقاء والحفاظ على نهج المقاومة كخيار وحيد لاسترجاع الأرض والحقوق المسلوبة.

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