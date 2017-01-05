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أجهزة السلطة تعتقل 3 مواطنين سياسيا

الخميس 05 يناير 2017 11:00 ص بتوقيت القدس المحتلة

أجهزة السلطة تعتقل 3 مواطنين سياسيا

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية المحتلة، ثلاثة مواطنين على خلفية سياسية، في وقت تواصل فيه اعتقال العشرات، في حين يخوض معتقلان إضرابا عن الطعام احتجاجا على اعتقالهما غير القانوني.

ففي جنين اعتقلت أجهزة أمن السلطة الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق توفيق صابر الجربوع من مخيم جنين وقامت بنقله لسجن أريحا، وهو خادم وإمام مسجد طوالبة.

وفي نابلس اقتحمت قوة مشتركة من أجهزة السلطة منزل عائلة أردنية وفتشته وعبثت في محتوياته قبل أن تعتقل الشاب خالد أردنية منتصف الليلة الماضية.

وفي بيت لحم فاعتقل الأمن الوقائي الشيخ محمد علي طقاطقة من بيت فجار، علماً أن قوات الاحتلال صادرت ذهب زوجته قبل 3 أشهر، وهو معتقل سياسي سابق لعدة مرات.

إلى ذلك يواصل المعتقل السياسي مالك غنيمات إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ22 على التوالي في زنازين سجن أريحا، تزامنا مع تعرضه للتعذيب والتنكيل رغم صدور قرار قضائي بالإفراج عنه منذ عدة أيام.

كما يواصل المعتقل السياسي الطالب في جامعة الخليل صهيب أبو جارور إضراباً عن الطعام منذ 5 أيام في زنازين مخابرات الخليل، علماً أنه معتقل منذ 9 أيام.

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