الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين بالضفة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الخميس، خمسة مواطنين فلسطينيين عقب حملة مداهمات واقتحامات قامت بها في مختلف أنحاء الضفة المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت أحد المواطنين من مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين، إضافة إلى اعتقال ثلاثة آخرين من مدينة طوباس شمال الضفة المحتلة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال أحد المواطنين من بلدة "بدو" قضاء القدس المحتلة.

وفي بيت لحم جنوبا، اقتحمت قوات الاحتلال قرية "واد رحال" قرب المدينة، وقامت بمداهمة وتفتيش المنازل والتقاط صور لعدد من الشبان دون الابلاغ عن اعتقالات.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتلال يعمد إلى تنفيذ عمليات دهم وتفتيش واعتقال بشكل شبه يومي بالمدن والبلدات الفلسطينية، في خطوة تهدف إلى إخماد انتفاضة القدس.