حماس: قررنا المشاركة باجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني

قناة الأقصى - فلسطين

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مساء اليوم الأربعاء، عن موافقتها على المشاركة في اجتماعات اللجنة التحضيرية الخاصة بالمجلس الوطني الفلسطيني.

وقالت حماس في تصريح صحفي إن قيادة الحركة درست الدعوة الكريمة التي تلقتها من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني السيد سليم الزعنون، للمشاركة في اللجنة التحضيرية الخاصة بالمجلس الوطني الفلسطيني، ومناقشة الأوضاع الفلسطينية، وقررت المشاركة في اجتماعات اللجنة التحضيرية.

وأوضحت الحركة أن مشاركتها تأتي انطلاقاً من الحرص على تعزيز الوحدة الوطنية، وتطبيق اتفاقات المصالحة الفلسطينية الهادفة إلى إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية بكل ملفاتها، بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية.