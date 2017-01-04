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بشهر واحد.. غرامات بـ 69 ألف شيقل على أطفال في "عوفر"

الأربعاء 04 يناير 2017 06:15 م بتوقيت القدس المحتلة

بشهر واحد.. غرامات بـ 69 ألف شيقل على أطفال في "عوفر"

قناة الأقصى – الأراضي المحتلة

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن محاكم الاحتلال فرضت أحكاما بالسّجن الفعلي وغرامات مالية، وصل مجموعها لـ 69 ألف شيقل، بحقّ عدد من الأسرى الأطفال في سجن "عوفر" خلال كانون أول الماضي.

ونقل محامي نادي الأسير عن ممثل الأسرى الأشبال الأسير لؤي المنسي، الأربعاء، أن عدد الأسرى الأطفال المحكومين خلال الشهر بلغ 22 أسيراً، وتراوحت الأحكام بالسّجن الفعلي بين أربعة شهور و26 شهراً.

وأكّد ممثل الأشبال أن 56 شبلاً ممن اعتقلهم الاحتلال خلال الشهر وصلوا لسجن "عوفر"، منهم 15 حالة تعرّضت للضرب خلال عملية الاعتقال، و 3 تعرّضت للإصابة بالرّصاص.

يُذكر أن قرابة (300) طفل وقاصر يقبعون في سجني "عوفر" و"مجدو"، وفي مراكز التوقيف والتحقيق وقيد الحبس المنزلي.

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