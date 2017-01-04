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الاحتلال يضع 270 كاميرا مراقبة في شارع القدس" 443"

الأربعاء 04 يناير 2017 05:37 م بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يضع 270 كاميرا مراقبة في شارع القدس" 443"

قناة الأقصى – القدس المحتلة

كتبت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية في عددها الصادر الأربعاء، "أنه على خلفية ازدياد العمليات، تم تركيب 270 كاميرا تصوير على امتداد شارع 443 الذي يصل إلى القدس".

وقالت الصحيفة إن الهدف من وراء تركيبها توثيق ما يحدث على الشارع، والتحذير من تحركات وصفتها بالمشبوهة، ونقل الصور مباشرة الى غرفة الطوارئ في الجيش، التي تعمل على مدار الساعة، وفي حال وقوع عملية، او الاشتباه بشخص، يتم نقل المعلومات فورا إلى القوات المنتشرة في المنطقة، لتقوم بالعمل المطلوب".

وأشارت إلى أن قرار نشر الكاميرات على هذا الشارع جاء كونه إحدى الشوارع الرئيسية التي تربط القدس بالأراضي المحتلة، وبسبب سلسلة من العمليات التي وقعت فيه.

وحسب الصحيفة "يستدل من المعطيات أنه وقعت على هذا الشارع خلال العام الماضي 61 عملية، و 90 عملية عام 2015.

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